Indiani, piano Vis e fattore campo. I playoff passano dallo stadio

di Andrea Lorentini

Al netto delle prestazioni, i numeri dicono che l’ ha vinto appena due volte nelle ultime nove giornate. E ci è riuscito soltanto in casa. Il comunale sta diventando un fattore per blindare, in anticipo, la salvezza: sei punti negli ultimi 180 minuti giocati di fronte al pubblico amico contro Recanatese e Ancona. Domenica la banda di Indiani cercherà a centrare il terzo successo consecutivo per mettersi definitivamente al riparo da brutte sorprese. Se per mantenere la categoria senza patemi può bastare così, per compiere, però, il definito salto di qualità e provare a centrare l’obiettivo playoff serve un deciso cambio di passo lontano da San Cornelio in questo finale di campionato. All’inizio di stagione accadeva il contrario con gli amaranto che erano più performanti fuori casa ed avevano maggiori difficoltà al "Città ". Il mal di trasferta dell’ultimo periodo è certificato dalle statistiche: nelle ultime cinque gare esterne sono arrivati appena 2 punti. Sconfitta di misura (0-1) a Olbia, pari per 1-1 a Pontedera, ko (0-1) a Cesena, a seguire il pari a reti bianche di Ferrara, fino allo 0-2 a Gubbio. Ad onor del vero le prestazioni, salvo contro i sardi, non sono mai mancate, ma stringi stringi l’acuto non è arrivato. Un cammino esterno troppo deficitario per pensare di inserirsi stabilmente nel lotto delle formazioni che si qualificano per gli spareggi per la B. Centrare i playoff non era l’obiettivo primario di questa stagione, ma sia Indiani che Giovannini hanno dichiarato apertamente di volerci provare per impreziosire l’annata. Dei 38 punti attuali gli amaranto ne hanno conquistati 22 tra le mura amiche e 16 fuori.

La differenza di rendimento è evidenziata anche dai numeri. Un a due velocità che, infatti, non riesce a trovare quella continuità che servirebbe per sprintare al meglio nella lunga volata di primavera. In questo senso il calendario dà una mano a Settembrini e compagni. Da qui a fine marzo gli amaranto hanno tre gare su quattro al comunale. Si comincia, come detto, domenica contro la Vis Pesaro e poi la doppia sfida casalinga consecutiva con Fermana e Juventus Next Gen.

Nel mezzo la trasferta di Pineto. Sfruttare al massimo i tre turni interni vorrebbe dire chiudere il mese almeno a quota 47 che significherebbe salvezza certa e possibilità di giocarsi in toto le chance playoff. Stilare tabelle espone sempre al rischio di essere smentiti, ma la squadra ha le potenzialità per riuscire nell’intento. Indiani ha dichiarato che la sconfitta di Gubbio ha dimostrato che la squadra non ha ancora tutte le carte in regole per stazionare stabilmente in zona playoff. Fino ad ora il campo ha espresso questo, ma ci sono 8 partite per far cambiare idea all’allenatore.