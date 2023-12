Indiani: "Sforzi premiati nel finale. Siamo sfortunati"

Al termine della gara Paolo Indiani (nella foto) commenta un pari acciuffato a tempo quasi scaduto che permette di evitare una sconfitta cocente e di muovere la classifica. "Non siamo stati fortunati neanche stavolta perché un minuto dopo il palo di Gucci sono passati in vantaggio. Sappiamo che dobbiamo soffrire in questo girone e di buono ci portiamo dietro la reazione dopo il gol subìto e una prestazione comunque buona. Perdere sarebbe stata una beffa". Il tecnico spiega così anche le scelte iniziali: "Ho scelto di giocare con quattro attaccanti per una proposta più offensiva e quindi con due mediani di ruolo. Anche per questo Settembrini è partito in panchina". Sull’episodio dubbio Indiani dice la sua: "I ragazzi mi hanno detto che era rigore: ci sarebbe stata anche l’espulsione". Lo stesso Indiani poi fornisce aggiornamenti sulle condizioni di Risaliti: per il difensore si tratta di una lussazione alla spalla trattata già in campo. È stata anche la serata del rientro di Luca Trombini, una delle note più liete del primo sabato di dicembre. "Sono contento di essere tornato in campo dopo poco più di un mese dall’infortunio, ho cercato di accelerare i tempi e fortunatamente ce l’ho fatta", afferma il numero uno amaranto, che poi giudica così la prova del Cavallino: "Siamo stati bravi a non disunirci dopo alcuni episodi negativi. Il rigore a nostro favore all’inizio forse ci poteva stare ma non dobbiamo attaccarci a queste cose. Nel finale abbiamo mantenuto compattezza dopo lo svantaggio e guadagnato un punto meritato".