Indiani soddisfatto:: "Vittoria importante frutto del lavoro"

Paolo Indiani (nella foto) in sala stampa si presenta raggiante come poche altre volte. In campo è arrivata la vittoria più larga della stagione, un 3-0 senza appello. "Abbiamo fatto una prima mezz’ora davvero di alto livello concretizzando con due gol bellissimi", afferma il tecnico che poi rimarca un dettaglio rilevante: "La prima rete nasce da due ragazzi, un 2003 e un 2002, che erano con noi anche lo scorso anno. È veramente una bella soddisfazione". La partita con i dorici, alla vigilia, doveva far capire cosa potesse fare l’Arezzo d’ora in avanti. La risposta è stata chiara secondo Indiani: "Abbiamo iniziato al meglio questi ultimi dieci turni di campionato: la nostra speranza è centrare un posto ai playoff e oggi abbiamo dimostrato di poterlo fare. Sarebbe un risultato straordinario per questo gruppo". L’allenatore amaranto giustifica così anche le poche reti subite ultimamente: "Non è una questione solo di reparto difensivo, ma di tutta la squadra. Il miglioramento complessivo ha portato anche a prendere meno gol ed è frutto del lavoro di questi ragazzi che da due anni si impegnano in modo encomiabile". Adesso c’è subito il Gubbio alle porte: "Avrei preferito – ha detto Indiani – avere qualche ora in più di tempo per goderci questa vittoria, anche perché gli infortuni non aiutano". "La dedica per il gol è alla mia famiglia alla mia compagna, al bambino e al presidente – ha detto Sebastiani – è l’unico insieme a chi ho citato fino ad ora ad aver sempre creduto in me. Sono arrivato in un gruppo che mi ha subito accolto facendomi sentire parte integrante di questo spogliatoio".