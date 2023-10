Indiani sorride:: "Tre punti preziosi. Episodi dalla nostra"

Una vittoria che vale più dei punti in classifica perché riporta tranquillità e perché arrivata anche con quel pizzico di fortuna che spesso era mancato. Questa la disamina che fa anche il tecnico amaranto Indiani dopo il triplice fischio: "È la vittoria della dedizione e dell’impegno. Non possiamo certo dire che sia stata la nostra migliore prestazione, ma stavolta anche gli episodi sono girati dalla parte giusta". Di buono c’è anche, finalmente, la porta inviolata: "Abbiamo preso gol evitabili in passato e stavolta che un gol ci stava di prenderlo siamo rimasti imbattuti, sventando pure un calcio di rigore. Il calcio è questo, dà e toglie". Nella ripresa il cambio di modulo ha portato i frutti sperati: "L’ho deciso però ancora sullo 0-0 e in parità numerica perché vedevo che la squadra stava faticando e volevo evitare di perderla. È andata bene, ma dobbiamo ancora migliorare: oggi i ragazzi erano contratti, alcuni non hanno la personalità per gestire le critiche e anche la palla più facile pesava più del solito". Infine, il tecnico non vuole parlare di svolta dopo questo successo: "Dopo undici turni la classifica non mente: questo è il nostro standard e stiamo facendo il massimo nelle nostre corde attualmente". Una buona notizia arriva anche dall’infermeria. È lo stesso medico sociale Marco Bartolucci a diffonderla: "L’infortunio di Trombini è meno grave del previsto: l’intervento di drenaggio dello pneumotorace è andato a buon fine e il portiere ha riportato una sola costola rotta. I tempi di recupero quindi dovrebbero essere abbreviati, potrebbe rientrare già a metà dicembre".