Indomabili. Castelfranco, è uno show. Cinquina e sesta di fila

CASTELFRANCO: Gibertini, Laruccia, Marconi, Ceccarelli, Savino, Palmiero, Mantovani (46’ Giordano), Nait (83’ Di Marcello), Bertetti (53’ Caselli), Ferrara (79’ Timperio), Barbolini (63’ Zironi). A disp.: Cavallini, Pepe, Casarano, Barani. All.: Cattani

FIDENTINA: Mora, Agostinelli (72’ Ferri), Casarini, Rieti (77’ Saccani), Spagnoli, Leporati (66’ El Hani), Mastaj, Varani (66’ Pellegrini), Pasaro, Compiani, Del Grosso (59’ Lorenzani). A disp.: Lombardo, Petrelli, Visconti, Quenda. All.: Montanini

Arbitro: Dumea di Bologna

Reti: 10’ Ceccarelli, 14’ Bertetti, 31’ Del Grosso, 65’ Zironi, 83’ Savino, 90’ Caselli

Note: ammoniti Savino, Varani, Barbolini, Mastaj, Spagnoli, Pasaro, mister Montanini

La macchina da guerra Castelfranco non sbaglia un colpo, mette in cascina la sesta vittoria di fila e il risultato utile numero 14 e rosicchiando altri 2 punti alla Cittadella sale a -3 dalla vetta. La gara si sblocca al 10’: sugli sviluppi di un corner Ceccarelli azzecca un tiro a giro che s’insacca sotto l’incrocio dei pali. Quattro minuti dopo è già raddoppio, Ferrara sulla destra appoggia al centro per Bertetti che infila Mora nell’angolino. Al 28’ colpo sotto misura di Ferrara, Mora bravo a respingere, l’azione prosegue e termina con un tiro di Ceccarelli che termina altissimo.

Al 32’ la Fidentina accorcia le distanze con una conclusione rasoterra di Del Grosso che bacia l’angolo alla sinistra di Gibertini. Al 41’ Palmiero fallisce clamorosamente, sulla linea di porta, il gol del possibile 3-1. Ad inizio ripresa, esattamente al 48’, la Fidentina ha una grandissima occasione per ottenere il pareggio, ma il rasoterra di Mastaj dal limite dell’area, con Gibertini battuto, scheggia il palo alla sua destra. Al 65’ i padroni di casa accelerano e portano a tre le segnature con un gol in mischia di Zironi.

La partita si fa nervosa, soprattutto in casa parmigiana e, ne fanno le spese, dalla panchina, prima Visconti e poi il presidente Iemmi che hanno riferito qualche parola di troppo al direttore di gara, il quale ha mostrato ad entrambi, nel giro di quattro minuti, il cartellino rosso. A questo punto la Virtus dilaga con le reti di Savino, al minuto 83, con un tap-in e, al minuto 90, con Caselli che, solo davanti a Mora, lo fredda firmando il risultato definitivo di 5-1. Un’altra vittoria da incorniciare per i ragazzi di Cattani che continuano, appunto, a non fallire i loro obiettivi.