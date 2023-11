INFERMERIA. Sospiro di sollievo per Coccia: dimesso. Da valutare Renzi. Torna Mawuli

Sospiro di sollievo per Lorenzo Coccia. Il terzino si era scontrato nell’ultima azione della partita contro il Pineto, dalla quale era poi scaturito il gol del 2-1 degli abruzzesi, con Baggi. Un impatto violento, tempia contro tempia, che aveva creato apprensione per entrambi. La prima diagnosi riferiva di un trauma cranico con il giocatore amaranto trasportato, in ambulanza, in ospedale subito dopo la partita per accertamenti. Fortunatamente, dopo un breve monitoraggio sono state escluse conseguenze e il classe 2002 è stato immediatamente dimesso. Già oggi sarà regolarmente a disposizione di Indiani alla ripresa degli allenamenti. In infermeria restano i lungodegenti Trombini, Polvani (sarà operato) e Renzi. Quest’ultimo spera di poter rientrare in tempi brevi. Da capire se già domenica prossima. Di sicuro nella trasferta di Fermo tornerà Shaka Mawuli che ha scontato il turno di squalifica. Il centrocampista ghanese è, dunque, pronto a riprendere il suo posto a centrocampo.