Infortunio a Ghio. Cianni: "Recanatese, presto un rinforzo»

Uscire a testa altissima, dopo una prestazione più che dignitosa sul campo di una big, ma senza punti. Al di là delle dichiarazioni ufficiali che sono sempre improntate al "politicamente corretto", è inevitabile che un po’ scoccia anche se nessuno ha avuto niente da ridire sulla legittimità della vittoria del L’Aquila. "Indubbiamente la nostra squadra non ha demeritato – ci ha detto il dt Josè Cianni – e non mi ricordo grandi occasioni dei padroni di casa, al di là dei gol realizzati. Anche noi non abbiamo avuto evidenti opportunità nella ripresa per raddrizzare il risultato: diciamo però che ci è mancato l’ultimo passaggio non riuscendo a sfruttare alcune situazioni potenzialmente pericolose. Forse, per come siamo messi e per la necessità di integrare i nuovi, non ci voleva questo turno infrasettimanale, tanto più in trasferta contro una compagine molto forte che ha un binomio d’attacco fuori categoria, come quello composto da Sparacello e Di Renzo ed un talento come Banegas alle loro spalle".

Apprensione per le condizioni del difensore Ghio, uscito ad inizio ripresa in barella e sostituito da Cocino. Ieri avete subito effettuato una risonanza: quali riscontri ci sono? "Bisogna essere molto prudenti ed attendere il responso definitivo. Sembrerebbe, ma il condizionale è d’obbligo, che non siano stati interessati i legamenti e vedremo quindi se si tratta di una forte contusione".

Quanto accaduto accelera, in ogni caso, la necessità di un rinforzo nel reparto difensivo. "Assolutamente sì, ma ne eravamo consapevoli anche prima. Attendiamo ancora qualche giorno per avere un quadro esatto sulle condizioni di Ghio che, ricordo, avevamo scelto a mercato aperto. Non è un’operazione agevole trovare un altro 2005 titolare, tra l’altro in un ruolo così delicato. La settimana prossima comunque opereremo senz’altro".

Il recupero di Chiarella? "Dopodomani non potrà esserci ma sta migliorando e penso che, alla ripresa, sarà con il resto del gruppo".

Archiviata la quasi "mission impossible" a L’Aquila arriva il San Marino, ancora al palo in classifica. Quasi superfluo dire che si tratta di una sfida importantissima. "Certo, ancora non c’è nulla di determinante visto che siamo alla quinta giornata, ma è indubbio che ci sono in palio punti pesanti. Ero e resto fiducioso: stiamo lavorando bene ed anche mercoledì ci sono state risposte positive sia dal punto di vista mentale che sotto l’aspetto tecnico. Ci aspetta una sfida da non fallire".