Inizia la maratona playoff: Arezzo, Vis Pesaro e Pineto pronte alla sfida

Si parte. Inizia oggi la maratona playoff. Partendo dalla fase a gironi. E saranno tre le gare che si dispuranno per girone, nove in tutto con 18 squadre (dalla quinta alla decima classificata) pronte a darsi battaglia in gara unica. Con le squadre che giocano in casa favorite dalla classifica in caso di pareggio al termine dei novanta minuti.

Di questo potrà usufruire l’Arezzo, partendo dal girone B (tutti in campo alle 20), nel match contro il Gubbio, undicesima classificata ma rientrata nel lotto delle squadre playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia da parte del Rimini. Stesso vantaggio che avrà la Vis Pesaro che al Benelli attenderà il Pontedera. Tutti da seguire i novanta minuti che si giocheranno in Abruzzo tra Pineto e Pianese, le due rivelazioni del girone B.

Nel girone A a usufruire dal fattore campo saranno Renate, Giana Erminio e Trento che se la vedranno rispettivamente con Arzignano, Virtus Verona e Atalanta Under 23 (le prime due gare si giocheranno alle 17.30, la terza alle 20). Nel girone C a giocare in casa saranno Catania, Benevento e Potenza, a battersi rispettivamente con Giuliano, Juventus Next Gen e Picerno (calcio d’inizio alle 20).

Dalle gare di oggi usciranno le nove squadre pronte a giocarsi il secondo turno della fase a gironi, in programma mercoledì della prossima settimana, nel quale entreranno in gioco anche le quarte classificate, esattamente Albinoleffe, Pescara e Crotone. Dodici squadre che al termine della seconda giornata diventeranno sei (anche in questo caso al termine dei novanta minuti continuerà l’avventura ai playoff la squadra con il miglior piazzamento in classifica al termine della regular season).

Il giorno successivo il Rimini conoscerà il nome della propria avversaria al primo turno della fase nazionale. Per ora i biancorossi hanno soltanto poche certezze che sono rappresentate dal fatto di non poter incrociare, almeno il primo turno, Feralpisalò, Torres e Monopoli, le terze classificate dei tre gironi che, proprio come i biancorossi partiranno dalla fase nazionale degli spareggi per la B e lo faranno come testa di serie. Cosa che potrebbe succedere anche al Pescara nel caso in cui la squadra di mister Baldini dovesse passare indenne il secondo turno della fase a gironi. Che lo spettacolo abbia inizio e alla fine solo una, il 7 giugno, andrà in serie B.