Inizia ufficialmente il calciomercato dilettantistico

Lo scorso martedì è ufficialmente iniziata la stagione 2025/26. E le società di Pistoia e provincia, che già nelle scorse settimane avevano effettuato i primi movimenti di mercato, possono iniziare a tutti gli effetti a gettare le basi per il ritorno in campo: mancano ancora due mesi alla ripresa di coppe e campionati, ma la programmazione è tutto. Partendo dalla Prima Categoria, con l’Atletico Spedalino del nuovo mister Filippo Ermini che sta prendendo sempre più forma: nelle scorse ore, il club ha comunicato gli innesti del centrocampista ventunenne Tommaso Morini, dell’attaccante Nicola Vannucci e dei difensori Samuele Tredici e Samuele Fabozzi.

Continua a muoversi anche l’AM Aglianese, con la dirigenza che sta lavorando con l’obiettivo di consegnare al confermatissimo coach Mirco Matteoni un organico competitivo. Gli ultimi arrivi in ordine cronologico sono quelli di Filippo Romani (dalla Larcianese) e di Filippo Bartolozzi (proveniente dalla Lampo Meridien). Sempre in Prima, c’è una curiosità legata ad Andrea Bellini: lo storico capitano della Pistoiese ai tempi delle ultime stagioni in Serie B continuerà ad allenare i pratesi del Casale Fattoria, sulla cui panchina era approdato a metà della scorsa stagione centrando una salvezza dal sapore dell’impossibile ai playout. In Seconda Categoria, la Virtus Montale reduce da un’annata positiva ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Andrea Ingrassia. Stefano Petrucci non farà più parte della rosa della Montagna Pistoiese (che dopo la vittoria dei playoff di Seconda è praticamente certa di un posto in Prima Categoria). Occhio al Montalbano Cecina, che riparte dall’esperienza dell’allenatore Emiliano Pacini (presentato nelle scorse ore). E in Terza Categoria la copertina è attualmente per la Pca Hitachi vincitrice della Coppa Pezzimenti: mister Michele Esterasi potrà contare sui servigi degli attaccanti Romealdo Shtjefni e Federico Morosi.

Giovanni Fiorentino