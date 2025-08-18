Iniziata la preparazione: mercoledì il primo test con la Larcianese. Ambizione Sestese: "Puntiamo in alto»

Aria di festa al Torrini per la Sestese, che ha iniziato la preparazione per l’Eccellenza 2025-26. Dopo l’eccezionale annata che ha visto la squadra di Filippo Giusti vincere la Coppa Italia Regionale e conquistare il 3° posto in campionato (partecipando ai play off nazionali, purtroppo terminati sul campo del Cannara), la Sestese, guidata da Fabrizio Polloni, si presenta con una rosa rinnovata. L’inserimento di promettenti giovani del vivaio, sono decisi a dimostrare il loro valore, è un punto di forza.

La vittoria della Coppa Italia Regionale e la conquista dello scudetto tricolore con gli Juniores sono state le ciliegine sulla torta, a coronamento del buon lavoro del club. La Sestese si prepara ad affrontare una stagione ancora più impegnativa con la stessa determinazione della scorsa annata. "Con un gruppo un po’ ringiovanito senza più qualche big, ma con alcuni giovani del nostro vivaio – sottolinea il tecnico Polloni –. L’obiettivo è stare più in alto possibile. In un gruppo fortissimo con Viareggio, Lucchese, San Giuliano, Cecina, Massese e Cenaia fra le avversarie più accreditate, la Sestese sarà uno dei club più giovani del girone A e avrà bisogno di tempo per amalgamarsi". La rosa. Portieri: Giuntini (‘02), Giusti (‘07). Difensori: Biondi (‘92), Cucinotta (‘04), D’Amato (‘07), Papucci (‘06), Pisaneschi (‘03), Pisaniello (‘05). Centrocampisti: Belli (‘88), Casati (‘01), Ciotola (‘04), Cirillo (‘02), Dianda (‘00), Gaffarelli (‘07), Robi (‘03), Safina (‘97), Zocco (‘01). Attaccanti: Berti (‘98), Ermini (‘03), Fiorentino (‘06), Manganiello (‘92), Renieri (‘98), Robi (‘07). Prima uscita mercoledì con la Larcianese a Sesto.

Giovanni Puleri