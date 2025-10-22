Iniziativa della società. Grifone, la curva a 5 euro

Dopo il successo di Orvieto l’attenzione dei biancorossi, ora, è rivolta al Poggibonsi che domenica sarà ospite allo stadio Zecchini (inizio alle 14.30), fanalino di coda, reduce dalla sconfitta casalinga contro il San Donato Tavarnelle. I giallorossi di mister Gamma si presenteranno in Maremma cercando di trovare punti importanti al fine di migliorare la posizione in classifica, ma troveranno davanti un Grifone che sembra aver ingranato la marcia giusta e intenzionato a dare continuità al filotto di risultati positivi con la speranza di sganciarsi, in classifica, dal Siena.

Ed in questo momento, in cui cresce l’entusiasmo in città per i colori biancorossi, l’Us Grosseto del presidente Francesco Lamioni, alla luce degli ultimi risultati e per venire incontro alle esigenze dei tifosi maremmani, ha promosso l’iniziativa ’Tutti In Curva’ con lo scopo di far tornare la Curva Nord nel ruolo di ’dodicesimo uomo’, come si diceva una volta. I biglietti in Curva acquistati sulla piattaforma Ciaotickets fino a sabato avranno il costo di 5 euro e potranno essere richiesti sia online sia in tutti i rivenditori autorizzati a Grosseto: Tabaccheria Stolzi via Roma, Edicola La Vasca piazza Fratelli Rosselli, Centro Sportivo di Roselle fino a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Domenica i prezzi dei biglietti saranno quelli standard. Il botteghino di piazzale Donatello sarà aperto dalle 11 con orario continuato.