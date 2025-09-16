Iniziativa organizzata dalla sandro vignini. Via al corso Uefa C per mister. Taglio del nastro in Mugello

Oggi alle 17.30, presso lo stadio ‘Luca Bartolozzi’ di Vicchio, si terrà l’inaugurazione ufficiale del Corso per Allenatori Uefa C, un appuntamento storico per l’intera comunità sportiva del Mugello. Per la prima volta un corso federale di questa portata viene organizzato, offrendo ad allenatori e aspiranti tecnici del territorio l’opportunità di formarsi. Un passo avanti fondamentale per garantire a bambini, ragazzi e giovani calciatori di crescere con istruttori qualificati, capaci di trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche valori di disciplina ed educazione sportiva.

Presenti: Renzo Ulivieri, presidente Aiac e direttore della Scuola Allenatori Figc; Giuliano Ragonesi, vicepresidente del Settore Tecnico Figc; Francesco Fantoni, presidente Aiac Toscana; Paolo Mangini, presidente Comitato Toscana Figc-Lnd. Massimo Cappelli, responsabile tecnico della Sandro Vignini Vicchio, società sportiva che si è impegnata nell’organizzazione del corso.

"Si ringrazia l’Aiac e il Settore Tecnico Figc - ha dichiarato Cappelli - per averci dato la possibilità di portare questo importante corso sul territorio. È un’opportunità importante per tutto il movimento calcistico mugellano che permetterà di potenziare le conoscenze degli istruttori e quindi l’insegnamento del gioco del calcio e di tutte le sue sfaccettature ai ragazzi. Nel corso ci sono anche ore dedicate alla psicologia, alla metodologia dell’insegnamento e alla medicina sportiva e anche 30 ore di lavoro sul campo per trasferire le conoscenze da teoriche a pratiche".