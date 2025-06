Inizio dei quarti di finale al Memorial Massimo Bianchi per Allievi B

Iniziano stasera i quarti di finale al 43° Memorial Massimo Bianchi per la categoria Allievi B classe 2009. Queste le partite in programma: ore 19,30 Signa-Affrico, ore 21 Floria -Lastrigiana. Giovedì 5 giugno ore 19,30 Settignanese-Montespertoli , ore 21 Scandicci-Cattolica Virtus. Semifinali martedì 10 giugno; la giornata conclusiva con le finali è in programma venerdì 13 giugno, sempre con inizio 19,30 allo stadio di Mantignano.

Numeroso pubblico e ottimo livello di gioco caratterizzano la manifestazione che è organizzata dalla Florence di Ugnano e ha visto la presenza di 24 squadre. Un torneo fra i più importanti della provincia, con in campo accreditate società. Nell’albo d’oro del trofeo l’ultima edizione è stata vinta dallo Scandicci, mentre le due precedenti dall’Affrico. Questo evento è il fiore all’occhiello della Florence guidata dal presidente Emilio Nocentini, dai vice presidenti Giovanni Colzi e Stefano Stefani, dal segretario Marcello Massai e con un gruppo di dirigenti e volontari fondamentali.

F. Que.