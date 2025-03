Insulti razzisti, il Gubbio nega

Il calendario fitto e il momento decisivo della stagione non permettono pause, ma la situazione emersa ieri ne impone una. In un comunicato del 12 marzo, infatti, il Giudice Sportivo Sostituto Cosimo Taiuti riporta "una segnalazione effettuata dalla Procura Federale per un asserito comportamento di discriminazione razziale posto in essere da un nostro tesserato nei confronti di un tesserato della società Vis Pesaro 1898", scrive la società rossoblù, che prosegue: "As Gubbio 1910 esclude categoricamente che possa essere accaduto un episodio che richiami quanto segnalato dalla Procura Federale, il comportamento dei nostri tesserati si è mantenuto assolutamente nei canoni della massima sportività e correttezza, non ci sono stati episodi in campo o negli spogliatoi che possano aver provocato tensione tra i tesserati delle due squadre. È per questo motivo che lo stupore è ancora maggiore così come l’irritazione per essere tirati in ballo per un’ipotetica accusa così infamante. As Gubbio 1910 esclude categoricamente che possa essere accaduto un episodio che richiami quanto segnalato dalla Procura Federale, il comportamento dei nostri tesserati si è mantenuto assolutamente nei canoni della massima sportività e correttezza, non ci sono stati episodi in campo o negli spogliatoi che possano aver provocato tensione tra i tesserati delle due squadre". In conclusione, la società del presidente Notari ribadisce "la propria disponibilità affinché venga chiarita la situazione si riserva il diritto di tutelare l’onorabilità e la correttezza dei propri tesserati in ogni ordine e grado".

Oltre a questa situazione, che dovrà essere indagata a fondo con ogni mezzo, il Gubbio si prepara alla trasferta di Rimini di domani, con calcio d’inizio alle 15. I romagnoli, noni in classifica a 43 punti (+5 dai rossoblù) arrivano da un periodo altalenante, con due vittorie e due sconfitte alternatesi nelle ultime quattro. La squadra di Buscè, che si schiera con un 3-5-2 coriaceo in difesa e velenoso in attacco, si ritrova nella filosofia di mister Fontana, ovvero quella di cercare di comandare la partita. Uno scontro interessante dal punto di vista tattico, ma a fare la differenza sarà probabilmente la condizione fisica: i biancorossi dovranno però anche fare delle scelte e dosare le forze, visto che si arriva da un turno infrasettimanale e a fine mese dovranno anche giocare la finale di andata di Coppa Italia, mentre il Gubbio è ancora alle prese con l’emergenza numerica.

Federico Minelli