Integrazione sociale a Ferrara: successo per il calcio camminato e il quadrangolare Over 60

Prende forma il progetto di integrazione sociale che il Comitato Provinciale Opes di Ferrara sta realizzando in collaborazione con la redazione dell’Altro Sport. Nella serata di venerdì 30 maggio, presso il campo sportivo di Pontelagoscuro, si è disputato, in contemporanea, un match di calcio camminato e un quadrangolare Over 60.

Le due formazioni fronteggiatesi nel calcio camminato sono state la Giglio di patron Sacchi e capitanata dal giovane Diego Simeon di 10 anni e gli Walking Dead, formazione allestita da mister Vecchatti e capitanata da Gessica Crimi. Nel primo incontro successo largo dei Walking Dead per 5-1, pareggio per 1-1 in Gara 2, ancora un successo, ma di misura, nel terzo confronto, 2-1. Capocannoniere Giuseppe Crimi con 4 reti per Walking Dead, doppietta di Cosca e a segno anche il piccolo Daniele Mirrione di 8 anni; per la Giglio entrambe le reti portano la firma di Simeon.

Le squadre partecipanti al quadrangolare Over 60 sono state Sammartina, Città del Ragazzo, Giglio e una rappresentativa di Merano. Nel secondo turno finisce a reti inviolate tra Giglio e Sammartina, mentre la Città del Ragazzo concede il bis: 3-1 al Merano con protagonista Cavallina che, prima serve Argentini per il comodo vantaggio e poi, dopo l’eurogol del pareggio di Tessitore per il Merano che da una ventina di metri lascia partire un esterno destro che si infila nel sette, firma il 2-1 su assist di Lombardi e poi, allo scadere, trasforma con freddezza il rigore procurato da Taroni.

Finale tra Giglio e Città del Ragazzo che termina sullo 0-0. La Giglio si classifica al 2° posto con 5 punti e si può fregiare della miglior difesa, nessun gol subìto dal portiere Zanotti, mentre il quadrangolare se lo aggiudica la Città del Ragazzo.