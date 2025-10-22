Inter e Renate non si fanno male. La rete di Calì vale un punto d’oro

RENATEdi Roberto SanvitoRenate e Inter U23 non si fanno male. Un gol per uno, un punto per uno e forse è giusto così per una partita a più facce che nel secondo tempo si spegne col passare dei minuti. Cronaca. Il primo tempo lo si può dividere in due in maniera tutt’altro che proporzionale: primi 40 minuti di marca nerazzurra interista durante i quali la squadra di Vecchi segna un gol, produce gioco e opportunità per raddoppiare e poi i restanti cinque sempre di marca nerazzurra ma brianzola in cui il Renate si guadagna il primo corner della partita e segna anche un gol confezionando, tra l’altro, una bella azione concretizzata sul secondo palo da Calì dopo l’assist rasoterra in orizzontale di Delcarro, la “coppia magica“ della passata stagione. Ma prima c’è davvero ben poco. Luciano Foschi in panchina si arrabbia e si sbraccia ma la sua squadra appare spesso e volentieri in difficoltà e in ritardo come al 6’ quando Kamate ha tutto il tempo di prendere la mira e calciare col mancino da fuori area, ma appare decisiva la deviazione di Delcarro che si trova esattamente sulla traiettoria e beffa Nobile. Poi è un monologo della squadra di Vecchi che recupera palloni e cerca sempre combinazioni veloci che smarcano l’uomo. Alla mezz’ora Alexiou è tutto solo a sinistra, provvidenziale il recupero di Vassallo.Poco prima ancora Kamate si mette in proprio, altro bolide col mancino e Nobile soffia lontano la palla. Nella ripresa la musica cambia almeno per i primi 15-20 minuti con un Renate pimpante e propositivo ma quasi mai pericoloso. C’è curiosità per vedere all’opera la “stellina“ Berenbruch nelle fila interiste al suo esordio stagionale. Entra in campo al 62’ e un paio di minuti più tardi spara un bel rasoterra su cui Nobile risponde presente. È l’ultimo sussulto del match dello U-Power Stadium.