Inter Primavera vola in semifinale Scudetto con vittoria sul Cesena

Missione compiuta per la baby Inter. I nerazzurri superano 2-0 il Cesena, chiudono al secondo posto nella Regular Season e strappano il pass diretto per le semifinali Scudetto di Primavera 1. Nella trasferta in Romagna gli uomini di mister Andrea Zanchetta, nonostante bastasse loro un solo punto per mantenere la seconda posizione, sono protagonisti di un’ottima prestazione. Primo tempo molto equilibrato con diverse chances per entrambe le parti. L’Inter spreca più volte con Berenbruch e Spinaccé, mentre tra i pali Calligaris è decisivo in due occasioni. Nel secondo tempo i lombardi colpiscono subito e la sbloccano grazie alla rete di Mattia Zanchetta, figlio dell’allenatore nerazzurro. Nel finale il neo-entrato Zarate cala il raddoppio e scatena la festa dei suoi (nella foto). L’Inter dunque come detto è già qualificata, insieme alla Roma capolista del girone unico, per le Final Four che decideranno il titolo. I nerazzurri torneranno in campo il 27 maggio contro un’avversaria da stabilire nel primo turno playoff, a cui sono già iscritte Sassuolo, Fiorentina e Juventus. L’ultimo biglietto per gli spareggi è conteso da Verona (favorita), Milan e Cagliari.

Le tre squadre scenderanno tutte in campo oggi alle 13. I rossoneri, settimi a meno due dagli scaligeri, ospitano l’ostico Genoa e non sono padroni del proprio destino: per volare ai playoff i ragazzi di Federico Guidi devono battere il Grifone e sperare che il Verona perda nella trasferta contro il Monza senza più obiettivi di classifica. Il Cagliari, invece, è costretto a superare l’Udinese e sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti. Per quanto riguarda le altre lombarde, la stagione dell’Atalanta - già salva da qualche settimana - è terminata con una netta sconfitta esterna contro la Roma (4-1). La Cremonese invece, anche lei già sicura di rimanere nella massima serie, chiuderà l’annata domani alle ore 15 contro il Bologna.