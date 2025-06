Inter Under 23 e Rimini: Derby e Sfide nel Prossimo Campionato di Serie C

Non c’è più il Milan Futuro, ma ci sarà l’Inter Under 23. E potrebbero esserci anche una buona dose di derby sentitissimi. Il Rimini si riorganizza ma già pensa anche alle avversarie del prossimo campionato. Difficile in questo momento avere la situazione ben delineata. Anche se una schiarita arriverà presto. Entro venerdì della prossima settimana bisognerà iscriversi al prossimo campionato di serie C e allora il ’panorama’ sarà più chiaro. Perché in ballo c’è la Lucchese in fallimento e in odore di ripartire dall’Eccellenza, nonostante la corsa contro il tempo conceda ai toscani (che si sono salvati ai playout) ancora qualche giorno di tempo per cercare di salvare il professionismo. I ’buchi’ d’organico, come ormai le calde estati della serie C ci hanno abituati, saranno colmati con i ripescaggi non onerosi. Le prime della lista sono l’Inter Under 23 e il Ravenna. Se per quel che riguarda i nerazzurri è ancora impossibile ipotizzare il girone nel quale saranno inseriti (le squadre B verranno divise nei tre raggruppamenti della Lega Pro come avvenuto la scorsa stagione), certamente il Ravenna in caso di promozione in piena estate viaggerà insieme al Rimini e al neopromosso Forlì. Un girone di derby, quindi, decisamente interessante, considerando che per i biancorossi di piazzale del Popolo quello con la Vis Pesaro, resta in pratica un derby.

Il Rimini guarda lontano, ma ovviamente anche vicino. Priorità assoluta in questo momento alla scelta del nuovo allenatore, dopo l’addio di mister Buscè che è corteggiato da molti, ma per il momento ancora senza una nuova destinazione. I biancorossi si guardano intorno, tengono sempre il cellulare a portata di mano e la prossima settimana inizieranno anche a contattare i diretti interessati, dopo aver comunque abbondantemente sondato il terreno. Tanti i nomi sulla lista, molti dei quali ormai sono sulla bocca di tutti, ma la possibilità di un outsider è sempre dietro l’angolo. Come lo fu due stagioni fa, in corsa, con Troise, ma se vogliamo anche la scorsa estate nella scelta di mister Buscè. Il profilo, comunque, non si allontanerà da quelli ’portati a casa’ nell’ultimo anno e mezzo. C’è da commetterci.