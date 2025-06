Intercomunale Monsummano: conferme e nuovi arrivi per la Prima categoria

Tra conferme ed addii, la costruzione della rosa dell’Intercomunale Monsummano continua a prendere vita dal lavoro del diesse Daniele Fanucci, confermato dalla società amaranto, e del neo-allenatore Riccardo Panati, più che carico nell’affrontare questa importante avventura. La formazione monsummanese, dopo l’addio al campionato di Promozione dato alcune settimane fa, vorrebbe recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione in Prima categoria, dove potrebbe trovare la concorrenza agguerrita di piazze importanti e storiche, come quelle di Agliana e Quarrata. Per questo sono stati confermati il portiere Jacopo Grasso, il polivalente difensore Davide Perillo, il capitano e forte centrocampista Matteo Moncini e l’esperto attaccante Andrea Guarisa.

Le altre conferme annunciate dalla squadra amaranto riguardano le figure di Jury Agnorelli (difensore) e Lorenzo Goti (centrocampista). Anche i difensori Elia Natali e Gianmarco Gabadoni, assieme all’attaccante Davide Lanzilli, sono pronti a lavorare col mister Panati. Le prossime mosse della società saranno di sicuro legate alla ricerca di elementi che vadano a a coprire i tasselli mancanti nei reparti di attacco, centrocampo e difesa, e di una figura di secondo portiere.

Simone Lo Iacono