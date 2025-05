Intercomunale Monsummano: retrocessione in Prima categoria dopo una stagione deludente

Il sipario sulla stagione 2024/2025 dell’Intercomunale Monsummano è calato mestamente, con una inaspettata quando deludente retrocessione in Prima categoria. Due allenatori cambiati, ovvero Fanucchi e Scintu, tanti giocatori mandati in campo e schierati, e Vitiello chiamato a fine annata a svolgere il ruolo di allenatore-giocatore, per cercare di salvare il salvabile. Cosa che purtroppo non è accaduta. "La retrocessione purtroppo è il giusto epilogo di questa annata – ha dichiarato il DS Fanucci –. Abbiamo provato in tutte le maniere ad evitarla. Ma quando le stagioni partono male, come quella di quest’anno, ci vuole un miracolo per raddrizzarle. È dura, ma purtroppo va accettato. Tante cose, e tanti errori di valutazione, hanno portato a tutto ciò".

"Sono abbattuto per l’esito finale – ha invece detto capitan Moncini –. Dal punto di vista personale, penso di aver dato tutto. La stagione è iniziata male ed è proseguita peggio. La colpa di questo risultato è di tutti purtroppo. Sia nelle scelte fatte ad inizio anno, che successivamente. Anche noi giocatori abbiamo delle colpe di quanto successo, visto che andiamo in campo. Ringrazio Vitiello che si è sempre fatto in quattro, nonostante tutto".

E proprio Vitiello ha fatto una sua analisi, parlando così: "Purtroppo non siamo retrocessi domenica, con la sconfitta ai playout con il Firenze Ovest, ma nel corso della stagione. Di errori, in buona fede, se ne sono fatti tanti, che hanno portato a questa situazione spiacevole. Situazione che dispiace che sia capitata a questa società, che non meritava affatto un risultato del genere. Che consiglio gli darei, per ripartire l’anno prossimo? Eliminare tutto quello che pensano di aver sbagliato, sia nelle persone che nelle scelte, e di iniziare a puntare su una buona base di gente sana e di spogliatoio che aveva vinto il campionato in Prima categoria due anni fa".

Simone Lo Iacono