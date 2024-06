International Cup Italia. Bellaria capitale del TavBall con giocatori da tutto il mondo

C’è anche il TavBall nell’estate sportiva della Riviera con l’International TavBall Cup Italia 2024. Il torneo, con montepremi di 8.000 euro, avrà luogo a Bellaria il 20 luglio e porterà in Romagna un parterre di giocatori da tutto il mondo. Nel TavBall il protagonista è il tavolo, quadrato, sul quale far rimbalzare la palla in modo tale che l’avversario non riesca a prenderla. Si possono usare tutte le parti del corpo, tranne le mani.

Uno sport innovativo che mette insieme concetti di calcio e ping pong. "Ed è adatto a tutte le età – spiega Leonardo Rossi, presidente della TavBall Europe –. È un gioco che deve essere provato da chiunque ami il calcio e accetti la sfida di unire abilità, coordinazione sulla sabbia e strategia. È molto divertente anche per gli spettatori, con partite brevi e veloci. Ad oggi sono 2000 i praticanti ma, nei prossimi 5 anni, saremo oltre 200.000".

Per dare a tutti l’opportunità di giocare sono state create diverse categorie in base all’età: Under 18, Under 21, Under 30, Over 30, Over 40 ed una classifica speciale femminile. L’evento si svolgerà nell’area beach sport del Centro Kiklos, per poi proseguire con le premiazioni ed il party al Beky Bay. Le iscrizioni, già aperte, hanno permesso di registrare partecipanti da Brasile e Argentina, oltre che da diversi paesi d’Europa.