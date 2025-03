Intervista a Vechiarola. Atletico, il capitano: "Ora solidità e qualità»

E’ stato il capitano e fantasista dell’Atletico Ascoli, Alejo Marco Vechiarello ad illustrare l’umore della squadra in vista della sfida di domenica pomeriggio alle 14.30 allo stadio ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, contro il Città di Isernia San Leucio ultimo in classifica assieme alla Fermana. Una sfida che arriva dopo la vittoria contro il Castelfidardo e il pareggio ad Avezzano e dopo la domenica di riposo per la pausa del campionato. Una sfida da vincere per mettere una bella ipoteca sulla permanenza in Serie D, obiettivo primario per la compagine del patron Graziano Giordani.

Vechiarello, nelle ultime settimane la squadra ha ripreso a fare risultato. Ad Avezzano è arrivata la seconda partita consecutiva senza prendere gol. Come valuta questa fase della stagione? Cosa è cambiato nell’ultimo periodo?

"La squadra ha passato un periodo negativo e insieme abbiamo cercato di ritrovare la serenità e l’equilibrio giusto per ripartire dopo i momenti negativi. La solidità deve diventare un importante caratteristica per noi però senza perdere la qualità che ci contraddistingue".

Domenica arriva l’Isernia fanalino di coda. Una partita che nasconde però tante insidie. Cosa dovrà fare l’Atletico per portare a casa i tre punti? "L’Atletico Ascoli dovrà continuare ad essere solido come siamo riusciti a fare nelle ultime due giornate, ma ritrovando quel controllo della gara e quella capacità di riconoscere spazi e linee di gioco che ci hanno permesso in passato di dominare le partite".

A questo punto della stagione qual è il vostro obiettivo?

"Prima di tutto la salvezza e dobbiamo trovare i punti necessari il prima possibile, ma possiamo puntare anche in alto. Pensiamo domenica dopo domenica, poi alla fine faremo i conti".

A livello personale ha superato le 100 presenze con questa maglia: cosa significa per lei l’Atletico Ascoli?

"Difficile rispondere con le parole. L’Atletico Ascoli per me vuol dire casa! La mia famiglia è in Argentina, ma qui in Italia ho l’Atletico come famiglia. Questa società rappresenta tanto per me per quello che mi dà quotidianamente da tanti anni".

Valerio Rosa