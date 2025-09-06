Intervista all’ultimo acquisto. Franzolini: "Forlì, posso darti qualche gol»

"Sono un centrocampista a cui piace distribuire la palla, effettuare cambi di gioco e inserirsi dentro l’area". Si presenta Andrea Franzolini (foto), ultimo colpo di mercato del Forlì, giunto a titolo temporaneo dall’Union Brescia, la compagine nata sulle ceneri della FeralpiSalò. Ventidue anni compiuti oggi, pontino di Latina ma di estrazione calcistica ascolana, s’ispira all’ex laziale Milinkovic-Savic e ha bagnato l’esordio in biancorosso con i tre punti nel Monday Night contro il Ravenna.

Franzolini, è il caso di dire: "Venni, vidi, vinsi".

"Sono arrivato a Forlì solo a ridosso della partita, però sin da quando ho messo piede nello spogliatoio ho capito l’importanza del derby romagnolo. E sono molto felice per la vittoria".

Com’è avvenuto l’incastro con il Forlì?

"Mi è stata prospettata la possibilità di venire qui e ho ricevuto feedback positivi sulla piazza, quindi con il mio entourage abbiamo convenuto di accettare la proposta".

Quanto ha influito la conoscenza di Scorza, suo compagno nella Primavera dell’Ascoli?

"È stato uno dei motivi che mi hanno spinto a dire sì. C’eravamo anche sentiti prima della firma. Con lui ho un bel rapporto, è un giocatore forte che ho sempre apprezzato".

Con quali propositi arriva in Romagna?

"Sono a disposizione del mister per dare una mano a raggiungere l’obiettivo salvezza".

Sorpreso dalle innovative metodologie di allenamento di mister Miramari?

"Le sue sedute sono molto belle. Mi avevano anticipato che qui si lavora tanto, quindi ero preparato. È vero che non ci sono lavori a secco, cioè senza palla, e questo è apprezzabile, ma si fatica ugualmente".

Terzo anno di serie C per lei: tre aggettivi per definire il campionato?

"Sicuramente difficile, poi avvincente e formativo".

Tra le sue qualità c’è anche una spiccata attitudine al gol.

"Mi piace molto attaccare l’area, è una delle mie caratteristiche. Ho il senso del gol. Già ai tempi della Primavera dell’Ascoli ne segnai parecchi, addirittura 17 nella stagione 2022-23".

A chi si ispira nel suo ruolo?

"Mi piace molto Milinkovic-Savic, ex Lazio".

La scelta della maglia numero 6 a cosa è dovuta?

"Al giorno del mio compleanno, che cade oggi".

Marco Lombardi