Interviste. Baiano: "Molto dispiaciuti. E non possiamo continuare a regalare in questo modo»

Ancora una sconfitta da commentare per il Follonica Gavorrano che non può nascondersi dietro un dito. "Sono molto dispiaciuto – ha detto mister Baiano a fine gara –, perché ci tenevamo a passare il turno, come del resto ci teneva la società. Nel secondo tempo abbiamo incontrato difficoltà. Loro sono venuti fuori, bravi a fare gol. Per invertire la tendenza possiamo solo lavorare, uniti, col gruppo. Nel primo tempo li abbiamo messi in difficoltà noi, perché abbiamo fatto una prima frazione con belle azioni ma non siamo riusciti a concretizzare: se non si centra la porta è difficile. Come capita sempre ci mettiamo del nostro: paghiamo a caro prezzo un errore che abbiamo commesso. Inutile contestare i numeri, se non fai gol non vinci. Commettiamo errori che costantemente stiamo pagando ogni domenica".

Volto accigliato anche per il ds Jacopo Galbiati, che probabilmente non si aspettava una crisi di risultati così. "Fino al gol preso se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi – ha detto Galbiati –. Ci manca qualcosa per segnare. Dobbiamo lavorare per farci trovare pronti, perché col San Donato sarà una partita fondamentale. Quando perdi e non fai gol c’è qualcosa che non va. Dobbiamo lavorare nelle due fasi, metterci a testa bassa a lavoro mettendoci quel qualcosa in più che ci manca".