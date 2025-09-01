Interviste. Birindelli deluso: "Gara sottotono, non siamo stati fluidi»

Dopo il ko di ieri contro il Carpi è intervenuto Alessandro Birindelli, allenatore delle zebrette, che ha offerto in sala stampa la sua disamina. "Sinceramente è stata una gara un po’ sottotono. Non siamo stati molto fluidi nella gestione della palla. Nel primo tempo abbiamo provato quattro-cinque uscite dal basso che non sono venute male, e abbiamo anche avuto un paio di occasioni per andare in vantaggio. Poi però, nel momento in cui bisognava reggere, negli ultimi 3-4 minuti del primo tempo abbiamo gestito male due situazioni: prima un fallo laterale a favore nostro, poi una riconquista in cui abbiamo sbagliato la scelta. Da lì è nata l’azione che ha portato al gol subito. Sono partite toste, tipiche di questa categoria. C’è rammarico per la sconfitta perché gare del genere ti possono dare fiducia e coraggio". "La gara è stata un po’ frammentata, anche per l’episodio che abbiamo fatto notare all’arbitro. Poi con la nostra pressione abbiamo costretto il Carpi a schiacciarsi negli ultimi 20 metri – ha aggiunto poi il tecnico –. Partite così si risolvono sugli episodi: a noi è capitata l’ultima palla con Simeoni e purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro. Alla fine credo che, per quanto si è visto, fosse una partita più da pareggio che da sconfitta. Però loro sono stati più bravi nella gestione dei particolari, dei falli laterali e delle palle inattive: più decisi, più convinti. Sappiamo che c’è da lavorare, ma non serve fare drammi: siamo solo alla seconda giornata. Non eravamo fenomeni prima, non siamo gli scarsi di turno oggi. Il gruppo è solido, lavora e ovviamente è dispiaciuto, com’è giusto che sia. Ma dobbiamo rialzare subito la testa e pensare alla trasferta di sabato contro la Torres".