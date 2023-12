Interviste. Bonuccelli: "Abbiamo concesso troppo». Vetrini: "Sconfitta immeritata»

Partita dai due volti: un primo tempo di marca ospite ed una ripresa segnata dai biancorossi i quali, però, non sono riusciti a rimontare il gol di svantaggio bloccati da errori e sfortuna. "Un brutto primo tempo – dice mister Bonuccelli – dove abbiamo sofferto, concesso troppo all’avversario, abbassandoci e commettendo numerosi errori come sul gol preso sul rinvio del nostro portiere. Nella ripresa siamo stati più arrembanti, abbiamo creato molto, giocato più vicino all’area avversaria, ma ci è mancata la zampata vincente in tutte quelle occasioni create. Il calcio, però, è fatto così: i ragazzi sono stati bravi". Il tecnico, poi, prosegue. "Osservando i risultati delle altre avversarie posso dire che vedo il bicchiere mezzo pieno perché poteva scapparci la mazzata per noi. Io, comunque, guardo solo al Grosseto e dico che il campionato è ancora lungo e dobbiamo pensare a domenica prossima".

"C’è tanta amarezza – sottolinea il direttore generale Filippo Vetrini –, perché si può perdere, ma non si può vedere un secondo tempo con tante occasioni non sfruttate. Il rammarico è aver regalato il primo tempo agli avversari. E’ un girone difficile dove non si può regalare niente a nessuno. Noi dobbiamo ripartire e dare continuità al nostro secondo tempo. Avevamo paura del San Donato perché come la Sangiovannese è una squadra sorniona che ti può fare male, ma non meritavamo di perdere".

"Sulla contestazione isolata a fine gara – precisa il dg biancorosso – dico che la critica è ammessa quando la si fa con educazione". "Sul calcio mercato – conclude Vetrini – in settimana firma il portiere Sclano dal Bologna mentre abbiamo preso due giovani, Falconi e Prati, dalla Fiorentina. Ripeto: chi vuole andare è libero di farlo, ma per ora non abbiamo avuto richieste dai tesserati nostri".

Il portiere Chilà è passato alla Gioese mentre Guadalupo per un mese va al Belvedere.