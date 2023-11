Interviste. Bonuccelli: "Amareggiato e preoccupato, non riusciamo ad essere più concreti»

Il pomeriggio allo "Zecchini" era iniziato con la sfilata di tutte le formazioni del Settore giovanile biancorosso e delle società affiliate e con un appaluso degli sportivi maremmani in ricordo di Giulia Cechettin e contro la violenza di ogni genere contro le donne. L’euforia in casa biancorossa del primo pomeriggio, però, si è trasformata in una delusione, non tanto velata, al termine della gara con la Pianese. "Sapevamo che la Pianese giocava in questo modo – dice mister Bonuccelli – e noi avevamo preparato la gara durante la settimana. Nel primo tempo abbiamo rischiato su qualche palla degli avversari anche se noi ne abbiamo costruito alcune. Nella ripresa abbiamo sbloccato il risultato con una grande giocata di Marzierli, ma poi abbiamo commesso l’errore di non essere rimasti compatti, siamo rimasti lunghi e larghi e gli avversari hanno pareggiato sfruttando un nostro errore. Quando si fa un gol cambiamo atteggiamento, non riusciamo più ad essere equilibrati e la Pianese ha sfruttato le ripartenze. Ci vuole più qualità e questo mi preoccupa molto perché dovremo averla. Ci è mancata l’attenzione necessaria e la voglia di difendere il risultato. Ci vuole maggiore cattiveria. Mi fa rabbia perché ci lavoriamo tutta la settimana sulla fase di attesa e, poi, non è possibile prendere un gol così. Per fare il salto di qualità bisogna lavorare e lottare perché il campionato è ancora lungo e noi possiamo migliorare. Ho fatto i cambi ritenuti necessari per portare a casa il risultato: forse ho sbagliato qualcosa".

Soddisfazione in casa della Pianese. "Contento della prestazione dei miei ragazzi – afferma mister Prosperi – e pareggio meritato anche se potevamo ottenere qualcosa di più dopo un primo tempo ottimo e bravi nella ripresa a rimontare il gol di svantaggio". Contento anche l’ex di turno, Mattia Polidori. "Potevamo anche vincere con il palo colpito da Ledonne. Dobbiamo continuare così e bisogna crederci".