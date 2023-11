Interviste. Bonuccelli: "Bravi, ma possiamo far meglio»

"Era importante conquistare i 3 punti e la vittoria è arrivata".

Mister Vitaliano Bonuccelli in sala stampa arriva soddisfatto del risultato "anche se – aggiunge – nel secondo tempo avremmo potuto far meglio nella fase di possesso palla".

"Al cospetto di un avversario certamente non facile da affrontare – continua il mister –, abbiamo dovuto far fronte a molte assenze in particolare nel reparto arretrato: la squadra ha offerto una prestazione convincente sotto il profilo difensivo. I numeri dicono che siamo la squadra che ha incassato meno gol, dobbiamo però essere più propositivi in attacco. È stata una gara tirata, non particolarmente spettacolare sotto il profilo del gioco, ma che ci permette di continuare un percorso di crescita. Una volta passati in vantaggio abbiamo gestito il match con buona autorità".

"La sfida odierna – dice invece il tecnico trestinese Davide Ciampelli – chiude un trittico di gare in una settimana che ci ha visto affrontare due delle formazioni più quotate e misurarci in un derby. Sapevamo che oggi sarebbe stato un match difficilissimo. Tascini ha accusato un problema muscolare dopo la partita a Sansepolcro, abbiamo provato a recuperarlo fino all’ultimo ma non è stato possibile: al suo posto è stato schierato Morlandi, che ha giocato la prima gara intera dopo molto tempo ed ha offerto il massimo del contributo che può dare in questo momento".