Interviste: coach Evangelisti. "La partita di stasera ci servirà da lezione. Dalla panchina non si entra deconcentrati»

Coach Evangelisti al termine del match contro Don Bosco Crocetta è soddisfatto per la vittoria dei suoi ma parte dall’analisi degli errori evidenziando soprattutto la disparità di minutaggio, punti e rendimento tra quintetto e panchina: "Questo è il livello tecnico e fisico che ci troveremo di fronte per tutto il campionato – dice – Penso che la partita di oggi ci servirà da lezione. Crocetta è vero che è una squadra molto giovane, ma con elementi validi che fanno parte di un gruppo che ha già fatto un anno di serie B e le finali nazionali Under 19 da protagonista. Hanno giocatori che sono prospetti importanti, per cui non dovevamo aspettarci che ci avrebbero regalato la partita solo per il fatto che sono giovani. Infatti, stasera diciamo che ci stavano fregando, noi siamo stati bravi sul finale, ma sicuramente dobbiamo lavorare perché se andiamo a vedere i minutaggi, abbiamo giocato troppo con il quintetto base e poco con chi viene dalla panchina. Il problema è che tutti i ragazzi devono capire che il livello del campionato è questo e non si può entrare dalla panchina ed essere deconcentrati, perché se inizio a fare due cambi e becchiamo un 10 a zero di parziale diventa tutto più difficile".