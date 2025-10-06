Interviste. Eppure Baiano vede il lato positivo: "La prestazione stavolta c’è stata»

Amarezza per la terza sconfitta di fila e per una prestazione che non è arrivata. Eppure mister Baiano ha visto una buona squadra, nonostante la squadra non abbiamo mai tirato in porta. “L’avevamo preparata bene, i ragazzi l’avevano studiata - ha detto Baiano a fine gara -. Abbiamo aggredito in avanti, abbiamo fatto bene nel primo tempo ma poi dovevamo giocare maggiormente. Il Siena ha giocato bene, merito loro che hanno fatto una buonissima partita. Non dovevamo uscire fuori tempo per non dare spazio: siamo stati attenti, ma poi una volta andati sotto con un erorre abbiamo subito molto nella ripresa. Nonostante il loro gioco noi abbiamo assorbito bene, abbiamo cambiato modo di giocare, abbiamo avuto coraggio andando uno contro uno. Loro hanno giocatori bravi. Con attacco e copertura siamo riusciti a limitare la loro pericolosità“.

Dopo il gol subito Baiano ha provato a cambiare qualcosa, ma il migliore in campo è stato il portiere del Follonica Gavorrano che ha evitato una goleada. “Non possiamo essere contenti - ha aggiunto l’allenatore - la prestazione però c’è stata. Col Siena la reazione c’è stata, siamo stati presenti. I ragazzi si sono sacrificati. Dobbiamo farci trovare pronti mercoledì. Molto più pronti di oggi (ieri Ndr) perché la società ci tiene tanto. Ogni partita è un’opportunità per cambiare il trend".