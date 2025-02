Interviste: Federico Borri. "Mi dispiace davvero tanto per i tifosi. Al ‘Lotti’ risultati non troppo positivi»

È dispiaciuto Federico Borri. "Soprattutto per i nostri tifosi - afferma il difensore centrale classe 1993 dei giallorossi - perché considerando l’arco della stagione specie nelle partite casalinghe non stiamo tenendo un buon passo in fatto di risultati. E non dobbiamo trovare degli alibi: la situazione è questa e siamo chiamati a migliorare e riscattarci". Domenica 23 febbraio l’appuntamento con il Siena allo stadio Artemio Franchi. In un periodo in cui tra l’ altro il Poggibonsi deve fare i conti con gli stop disciplinari: ieri, per la terza giornata consecutiva, i Leoni hanno terminato la gara in dieci. Per il prosieguo, Borri non ha dubbi. E in effetti è fondamentale parlare chiaro una volta per tutte: "Qui si tratta esclusivamente di conquistare i punti per la salvezza da raggiungere prima possibile" - afferma Borri - ritrovando se possibile anche un po’ di serenità. Le due vittorie di fila all’inizio del girone di ritorno ci avevano restituito il giusto slancio per crescere ancora e invece siamo andati incontro ad altri eventi avversi, alla non continuità, in questo torneo sempre molto equilibrato e spesso deciso da episodi. Come è capitato a noi nella ripresa col Ghiviborgo, dopo il botta e risposta dell’ intervallo". Cosa aggiungere allora in merito alla gara? "Sapevamo delle caratteristiche del Ghiviborgo, squadra capace di mettere in mostra buone attitudini di palleggio. Qualità da controbattere con la necessaria accortezza. Dopo il vantaggio abbiamo subìto il pareggio, l’espulsione e il sorpasso. E non si può dire che ci siano mancate, anche in dieci, le opportunità per il 2-2, come in quelle situazioni in area ospite sventate dopo un batti e ribatti".

Paolo Bartalini