Interviste: Gianni Barbera. "Dominio senza gol. Prendiamo il punto»

Da una parte la consapevolezza di aver centrato un’ottima prestazione, dall’altra il dispiacere di aver salito un solo gradino della classifica. E’ Gianni Barbera (nella foto) a parlare. "Ci abbiamo provato in tutti i modi, fino alla fine – le parole del centrocampista –, abbiamo controllato il gioco, abbiamo avuto il dominio. Ma non siamo riusciti a segnare, nonostante almeno tre occasioni nitide. In questo dobbiamo migliorare".

"Purtroppo siamo stati anche sfortunati – aggiunge il bianconero –: su Vari ha fatto una gran parata il loro portiere, la palla di Menghi è finita sul palo. La conclusione di Noccioli non l’ho vista, ero in terra. Da parte del Prato, invece, non ricordo grosse occasioni. Prendiamoci questo punto, arrivato comunque contro un’avversaria forte, prestante, con giocatori di esperienza che hanno militato in categorie superiori".

Una partita accorta, quella dei lanieri. "Tutte le squadre provano ad arginare il nostro gioco in tutte le maniere – chiude Barbera –, ed è successo anche oggi. Nonostante questo ci siamo resi protagonisti di una grande prestazione".

A.G.