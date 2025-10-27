Interviste: i due allenatori. Gamma: "Salvezza? Possiamo giocarcela». Indiani: "Restiamo con i piedi per terra»

"La partita si è svolta come l’avevamo preparata. Loro sono partiti forte soprattutto nei primi venti minuti, ma noi siamo stati bravi nel reggere l’urto con alcune ripartenze. Nella ripresa l’ingresso in campo di Gerardini ha cambiato la gara. Potevamo naufragare invece abbiamo reagito segnando anche un gol. Poi nel finale non c’è stato nulla da fare: mister Indiani è il primo assoluto". L’allenatore Gabrio Gamma ha fatto questa fotografia del testa-coda disputato allo ‘Zecchini’. "La stagione è lunga ed il Poggibonsi può giocarsela fino alla fine anche se abbiamo soltanto due punti in classifica", ha concluso il mister dei giallorossi.

"Non è possibile chiudere il primo tempo sullo 0-0 – ha affermato Paolo Indiani, mister del Grosseto – anche se abbiamo colpito una traversa ed un palo, ma abbiamo commesso alcuni errori. Bene la prima parte del primo tempo, ma non mi è piaciuta la seconda parte. Nella ripresa siamo stati bravi a sbloccare il risultato e devo fare i complimenti alla mia squadra per la prestazione generale. Il campionato è lungo e difficile – conclude il tecnico – e bisogna stare con i piedi per terra senza abbandonarsi a facili entusiasmi". "Il Poggibonsi è stato un cliente ostico – puntualizza Filippo Vetrini, dg del Grosseto – e non merita i due punti in classifica. Soddisfatto per la prestazione e per la reazione dopo preso il gol".

P.P.