Interviste: il capitano Tommaso Bianchi. "La mia migliore partita? Probabilmente sì. Ho fatto due assist e avuto un’occasione»

Una grandissima prestazione quella centrata dal capitano bianconero Tommaso Bianchi (nella foto) ieri pomeriggio a Pontassieve. Mister Magrini ha detto "La migliore". Probabilmente sì – le parole del centrocampista –, anche se forse è risaltata di più perché la squadra, a livello collettivo, non ha fornito una prova ottima. Ma ho fatto due assist e avuto una buona occasione". "Abbiamo sofferto – ha proseguito Bianchi –, ma ogni partita in questo campionato sono da giocare; in qualcuna magari siamo stati bravi noi a renderla più semplice portando l’episodio a nostro favore, come domenica scorsa. Ma dobbiamo essere consapevoli che su ogni campo troveremo delle difficoltà. Venivamo da due pareggi nelle ultime due trasferte, era importante tornare a casa con i tre punti". Il calendario adesso si fa bello intenso. "Mentalmente dobbiamo adeguarci e scendere in campo per vincere tutte le partite – ha affermato il capitano –, lo abbiamo nostre corde. Le squadre che ci sono davanti, poi, continuando a vincere, dovremo mettercela tutta. Dovremo essere bravi a recuperare con lo staff, ma la rosa è ampia e i ragazzi, a parte Boccardi e forse Ravanelli, sono a disposizione. Starà al mister fare le scelte, potendo comunque decidere tra giocatori di valore". Sullo Scandicci. "Affronteremo una delle avversarie più forti del girone, neo retrocessa – ha chiuso Bianchi –, con il Terranuova è una delle 4-5 squadre che puntano a vincere il campionato, con 5-6 elementi di categoria superiore. L’Eccellenza me la aspettavo forse di un livello più basso soprattutto fisicamente. Le squadre invece sono organizzate e composti da atleti di buon livello che reggono fino alla fine".

Angela Gorellini