Interviste: il tecnico Birindelli. "Dispiace. Dovremo essere bravi a ripartire subito»

C’è amarezza nelle parole del tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli, al termine della sfida con l’Arezzo. "Dispiace per la partita, ci lascia un po’ di strascico, ma dovremo essere bravi a ripartire già da domani – ha affermato il mister –. In undici contro undici i ragazzi avevano fatto benissimo. Poi, l’espulsione e il rigore, incidenti di percorso nella gestione della terna che possono capitare, hanno pesato nello sviluppo della gara. Faccio comunque i complimenti all’Arezzo, è una grande squadra ma non lo scopriamo certo oggi. Nel secondo tempo ci ha costretto ad abbassarci, inserendo giocatori di qualità che hanno continuato a spingere". "Noi dobbiamo essere più bravi nella gestione di certi momenti e situazioni: quando la partita prende una direzione complicata diventa difficile recuperare, anche perché le energie calano. Dal punto di vista della prestazione, però, ai ragazzi non posso rimproverare nulla". "Nel primo tempo eravamo bassi di baricentro ma riuscivamo a uscire bene, con più freschezza e velocità – ha aggiunto Birindelli –. Nella ripresa abbiamo perso energie e distanze, mentre l’Arezzo ha mantenuto alta la qualità con i cambi. In dieci potevamo comunque resistere, ma dovevamo fare di più nella gestione della palla. Su questo dovremo lavorare". Sull’espulsione di Ercolani. "Mi fido di quello che mi hanno riferito i giocatori – ha chiuso il mister bianconero –. Lui, da capitano, è andato a chiedere spiegazioni appoggiando una mano sull’arbitro, che si è sentito offeso e lo ha espulso. È stato interpretato come un gesto di irriverenza. In queste situazioni diventa complicato: da una parte c’è la volontà di chiarirsi, dall’altra si rischia di trovare un atteggiamento che rende difficile la comunicazione".