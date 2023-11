Interviste. Il tecnico Favarin: "Sono arrivate le giuste risposte»

Nel dopo gara, per le interviste successive all’appuntamento di Coppa Italia, esprime il proprio parere allo stadio Armando Picchi soltanto l’allenatore Giancarlo Favarin per un Livorno forte del 3-0 a spese del Poggibonsi: "Il nostro obiettivo era valutare gli atleti con un minutaggio inferiore – spiega il tecnico dei labronici – prendendo comunque l’impegno sul serio per vincere e per ottenere così la qualificazione agli ottavi della manifestazione. Da parte dei ragazzi aspettavo delle risposte e nel complesso sono arrivate. Direi anche in termini positivi, alla luce degli esiti del rettangolo". I giallorossi, a loro volta, si sono presentati nella circostanza con vari under in gruppo, concludendo la sfida in una fisionomia quasi totalmente baby: ben nove elementi in quota e i soli Cecchi e Motti in qualità di "veterani" dello schieramento di mister Calderini nelle fasi finali del confronto all’Ardenza che ha determinato il passaggio del turno per il collettivo tirrenico.