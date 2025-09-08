Interviste: il tecnico Marco Guidi. "Ho visto intensità e azioni interessanti»

E’ un Marco Guidi molto soddisfatto, quello che commenta la netta vittoria della Colligiana contro il Certaldo, che porta i biancorossi a passare il turno di Coppa Italia: "I ragazzi hanno avuto il giusto approccio alla partita, ed hanno messo in campo l’intensità che io avevo chiesto, mostrando anche alcune azioni interessanti. Credo sia la strada giusta verso i nostri obiettivi, il primo dei quali era proprio il passaggio del turno in Coppa: ovviamente cercheremo di andare avanti il più possibile, così come cercheremo di realizzare un campionato degno del nome della Colligiana".

Il successo contro il Certaldo rappresenta sicuramente un’ottima premessa per la prima partita del campionato, che vedrà i biancorossi, ironicamente, affrontare il Certaldo per la terza volta in tre settimane. Una sfida per la quale Guidi predica cautela: "Sarà tutto diverso con i punti in palio, ma il nostro atteggiamento non deve cambiare: faremo del nostro meglio per portare a casa il risultato, benché sappiamo che ci mancheranno ancora diversi giocatori che stanno lavorando per recuperare dagli infortuni".

Il tecnico ha avuto buone parole per Dini, autore di una tripletta: "E’ uno dei giovani più promettenti in circolazione, è un bene averlo con noi, e oggi ha dimostrato di poter essere protagonista".