Interviste. Indiani: "Deluso. Potenziale offensivo molto sotto tono»

"Non esiste perdere una partita in questo modo. Tra noi e loro c’è una differenza pazzesca". Paolo Indiani non riesce a capacitarsi della sconfitta. "Abbiamo fatto noi tutta la partita – prosegue il tecnico –, ma non siamo riusciti a concretizzare. Loro hanno fatto un tiro e mezzo, ma hanno trovato il gol. Questo può succedere, ma è chiaro che io sono notevolmente deluso perchè volevo andare avanti nella manifestazione".

Poi mister Indiani prosegue sul solito tema. "Sono contento della prestazione offerta dai ragazzi, ma facciamo fatica ad andare in gol. Sono sorpreso e deluso dal potenziale offensivo che non sta rispondendo alle previsoni: ci mancano i gol degli esterni e dei centrocampisti".

Poi una considerazione sul nuovo schieramento mandato in campo. "Era previsto, per tanti motivi. qualche cambiamento per un leggero turn over. Del resto la Coppa doveva servire a questo. Abbiamo commesso tanti errori e per questo dobbiamo migliorare e ciò avviene soltanto con il lavoro. Con il Trestina le numerose occasioni da gol ne hanno prodotto soltanto uno: stasera neppure questo. Ma meglio una sconfitta qui che in campionato".

Alla fine della conferenza stampa mister Indiani si alza dal tavolo con questa piccola consolazione. E domenica allo ’Zecchini’ arriva il Tau per una sfida di vertice. Una curiosità: tutte e tre le squadre capoliste del girone E (Siena, Tau e Grosseto) sono state eliminate dalla Coppa Italia.