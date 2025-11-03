Interviste. Indiani: "Molto bene la reazione dopo il gol»

E’ un Paolo Indiani sorridente quello che si presenta in sala stampa al termine dell’incontro vittorioso che lancia la sua squadra sempre più in vetta alla classifica, con quattro punti di vantaggio sul Siena, sempre secondo. Ed una delle prime domande che viene posta all’allenatore del Grosseto, riguarda proprio la prima possibile mini fuga in campionato.

"Nessun progetto di fuga – risponde sicuro il mister – non ne voglio sentir parlare. Siamo solo alla decima giornata di campionato ed il campionato si vince alla trentaquattresima giornata, non ho mai visto nessuno vincerlo alla decima. Siamo solo molto contenti per questa vittoria davvero importante. Domenica c’è il Terranuova".

Soddisfatto per la vittoria?

"Molto, perché su questo campo stretto non era facile. Siamo stati molto bravi a saperci adattare. E’ una vittoria di importanza capitale".

Cosa le è piaciuto di più della squadra?

"Come siamo ripartiti dopo aver subìto un gol piuttosto casuale. Voleva fare un cross ma è diventato un gol. Si vede che era destino finisse dentro. La squadra però è ripartita bene e questa è una cosa assai importante che mi è piaciuta".

Il mister dello Scandicci sostiene che il pareggio sarebbe stato più giusto.

"Dal suo punto di vista lo capisco, ma è anche vero però che abbiamo condotto la gara per quasi ottanta minuti".