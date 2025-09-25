Interviste. Indiani: "Molto bene per un’ora. Poi un calo che non mi è piaciuto»

Paolo Indiani si gode la terza vittoria di fila che proietta il Grosseto ad un solo punto dalla vetta. Un successo maturato soprattutto con un primo tempo superlativo da parte dei suoi ragazzi. "Credo che i nostri primi 45 minuti, ma direi anche la prima ora, sia stata quasi perfetta. Devo fare un plauso ai miei ragazzi. Avevo chiesto loro di approcciare la gara nella maniera giusta, aggredendo subito l’avversario. Ed è quello che abbiamo fatto. Siamo stati bravi – continua il tecnico – anche a ripartire con il piede giusto in avvio di ripresa senza accontentarsi del doppio vantaggio. Ecco, fino al 3-0 siamo stati perfetti. Poi abbiamo concesso due reti e questo non deve accadere".

Il tecnico guarda però comunque il bicchiere mezzo pieno sottolineando i meriti del Cannara. "Nel finale – precisa Indiani – abbiamo rischiato di mettere in discussione una partita ipotecata. Però ci sono anche gli avversari e i nostri avversari sono stati molto bravi nel non mollare sul 3-0, nel riorganizzarsi e credere fino in fondo alla possibilità di rimontare un passivo oggettivamente largo. Dal loro punto di vista credo sia importante per centrare l’obiettivo salvezza, dal nostro punto di vista invece è un aspetto sul quale lavorare. Voglio però concentrarmi sulle note positive più che su quelle negative perché, lo ripeto, il primo tempo del mio Grosseto qui a Cannara direi che è stato esaltante, soprattutto per meriti nostri. Perché abbiamo visto la determinazione dell’avversario e, nonostante questo, siamo stati bravi a segnare tre reti in meno di un’ora. Da qui ripartiamo per il nostro cammino che sarà ancora lungo e complicato".