Interviste. L’allenatore Barontini non si scoraggia: "Direi che abbiamo fatto una bella figura»

Il nostro obiettivo è cercare una salvezza tranquilla – ha detto il tecnico del Poggibonsi Barontini a fine incontro -, visto come abbiamo cambiato la squadra per intero. Sono rimasti due over e due under, quindi ora dobbiamo creare le basi per il futuro. Cerchiamo una salvezza tranquilla. In questo mese di preparazione la strada è quella giusta, dobbiamo giocare con umiltà, con consapevolezza che in campo dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo. Al di là dell’aspetto tecnico tattico serve il giusto atteggiamento. Il Grosseto ha alternato due squadre per due tempi, ma noi abbiamo fatto bella figura."

Barontini ha visto una buona squadra giocare alla pari nel primo tempo col Grosseto. "Da mister Indiani ho preso da giocatore, mi ha allenato due anni. Quando lo avevo iniziai a pensare da tecnico. Lui cura ogni aspetto. Da lui spero di prendere la cultura del lavoro, l’atteggiamento e l’intensità – ha aggiunto Barontini -. Poi da ex trequartista mi piace il bel gioco, mi piace riproorre il fraseggio palla a terra. Pippi può essere una sorpresa positiva. Ha grandissime qualità, deve migliorare nella mentalità e applicazione giornalierà. Ci sono altre scommesse che arrivano da categorie inferiore ma che possono fare bene."