Interviste. L’allenatore Bellazzini analizza il pomeriggio da incubo: "Complimenti agli avversari. Noi dobbiamo migliorare»

Nel post gara di ieri il tecnico del Siena Tommaso Bellazzini (nella foto) analizza lucidamente ciò che non ha funzionato, praticamente tutto. "E’ stata una partita molto difficile – ammette e faccio i complimenti ai nostri avversari. Ovvio che dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vita. Eravamo anche partiti bene poi abbiamo preso un gol dietro l’altro e lo abbiamo pagato proseguendo poi con questo canovaccio. Il primo tempo è stato difficile ma sono più deluso dal secondo. Da un punto di vista caratteriale siamo mancati". La lezione subita è stata notevole. "Deve essere una lezione per tutti noi – prosegue Bellazzini – ci siamo misurati in una partita tosta, fisica, tattica, agonistica. Nel secondo tempo, avremmo dovuto avere più stabilità emotiva. Il risultato non mi tocca particolarmente, quello che mi interessa è più che altro il come è arrivato e come siamo stai in termini di identità, di carattere e compattezza. L’identità è rimasta perché ho visto squadra che ha continuato a provare ma caratterialmente dovevamo fare molto più. L’impatto fisico dei nostri avversari è stato molto forte e abbiamo pagato il fatto che non essere brillanti. Non siamo una squadra molto fisica e lo sappiamo quindi dobbiamo essere più veloci degli altri. L’identità però si è vista anche oggi. Poi è ovvio che non sempre funzionano le cose come vorremmo. Ma non ci siamo smarriti. Dobbiamo migliorare in tanti aspetti anche perché siamo una squadra nuova". Infine sullo sfortunato protagonista in negativo della serata, ma certamente non il solo. "Faccio i complimenti a Paolucci – conclude Bellazzini – per la personalità dimostrata. Mi dispiace per l’esordio difficile per lui come per tutti ma sono molto contento di ciò che ha fatto. Noccioli? Problema alla caviglia di lieve entità. Da martedì dovrebbe essere gruppo. Per Giannetti c’è un problema alla spalla dalla partita col Gubbio e potrebbe saltare la partita di Coppa".

Guido De Leo