Interviste. Lorenzo Mansi vede nero: "Siamo da Eccellenza». Baiano fa mea culpa

Quarta sconfitta in campionato per il Follonica Gavorrano che continua a non riuscire a trovare la vi del gol. Francesco Baiano a questo punto si prende le responsabilità, anche se l’arbitraggio di ieri ha lasciato a desiderare secondo i minerari. "Dell’arbitro non voglio parlare, perché potrei prendere diverse giornate di squalifica – ha detto a fine gara Baiano -. Sulla partita, abbiamo sofferto ma abbiamo creato. Si va avanti a non fare gol sotto porta. In questo momento come prendiamo rete perdiamo fiducia. Abbiamo cambiato modulo dopo poco e la squadra è stata propositiva. Ora vediamo tutto nero, ma dobbiamo reagire. E’ in questo momenti che vediamo se siamo uomini. Ognuno, io in primis, deve prendersi le proprie responsabilità". Arbitro ed episodi contrari. Ma la strada sembra lunga. Amarissimo il commento del vice presidente Lorenzo Mansi. "Nel nostro percorso siamo rimasti come la prima di campionato: non siamo cresciuti né migliorati – ha detto Mansi -. Non siamo partiti benissimo. O non corriamo o corriamo male. Rimando la questione al tecnico. Ottima prestazione dell’arbitro. Ci è stato negato un rigore netto nel primo tempo. Poi ogni mezza e mezza l’ha data sempre all’avversario. Noi abbiamo le nostre responsabilità. Vediamo in campo una situazione raccapricciante. L’allenatore non è in discussione, ma la squadra è una squadra scarsa di Eccellenza. Non so le motivazioni".