Interviste: Luka Vlahovic. "Create occasioni ma le abbiamo sprecate. Non ho dubbi si tratta di due punti persi»

"Per me sono due punti persi": non ci gira tanto intorno, il centrocampista bianconero Luka Vlahovic. "Abbiamo disputato un buon primo tempo – dice –, in cui abbiamo tenuto tanto la palla: lo Scandicci si è dimostrato una squadra molto difficile da affrontare, hanno giocato molto bassi e il campo era molto piccolo. Poi siamo riusciti a passare in vantaggio. Nella ripresa gli avversari sono partiti molto bene, poi hanno segnato il gol dell’1-1 su una nostra disattenzione, su palla inattiva, l’unico modo che avevano per riuscirci. A quel punto ci siamo rimessi lì per cercare la seconda rete, abbiamo creato diverse occasioni, ma le abbiamo sprecate". "Perché quei venti minuti di sofferenza al rientro in campo – commenta Valhovic –? Non credo c’entri la preparazione fisica, direi che è stata più una questione mentale. Siamo usciti dagli spogliatoi un po’ molli, mentre loro sono ripartiti forte".

Vlahovic, in particolare nel primo tempo, ha messo lo zampino nelle occasioni più interessanti. "Dal punto di vista personale sono soddisfatto – spiega –, anche se, naturalmente, avrei voluto vincere la partita. In generale sono contento di questo inizio di campionato, mio e della squadra".