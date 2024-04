Interviste. Malotti: "Bravissimi. Ma ora continuiamo»

Dopo il successo di Piancastagnaio, che ha riaperto scenari importanti per il Grosseto, mister Roberto Malotti sottolinea la qualità della prestazione.

"Sappiamo che abbiamo dei valori e la prestazione di oggi lo conferma. Ma non è solo questa vittoria. L’idea del nostro calcio è che cerchiamo di imporci ma quando hai giocatori come Rinaldini e Riccobono la qualità paga sempre. Se riesci a trasmettere sacrificio e c’è qualità, la differenza la fanno le giocate. La prestazione è stata importante da parte di tutti, vogliamo migliorarci ancora. Io mi auguro che la mia squadra diventi vincente, vincere una sola partita non porta a nulla, diventi vincente quando assimili una mentalità vincente e giochi sempre per fare il massimo indipendentemente da chi hai davanti".

Mastica amaro invece il tecnico della Pianese Prosperi. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo non bene sicuramente perchè abbiamo perso lucidità, forse ho sbagliato ad aver messo tanti attaccanti ma volevo recuperare. Il terzo gol di Sabelli ci ha stroncato. Questa è una sconfitta cha a quattro giornate dalla fine ci deve fare bene perchè siamo primi ma quando non si sta particolarmente attenti a tutti i fattori le partite non si vincono. Da domani dobbiamo essere più avvelenati perché ci giochiamo questo campionato".