Interviste. Malotti: "Peccato. Ma il risultato è giusto»

Roberto Malotti definisce giusto il pareggio. Un pizzico di rammarico per non aver saputo approfittare delle tre limpide palle gol capitate oltre all’errore, piuttosto grossolano, commesso dal suo difensore in occasione del rigore che aveva portato in vantaggio la formazione locale: "Marzierli ha fallito due gol nel primo tempo ma si è rifatto ampiamente con quella rete che ci ha dato il pareggio che, personalmente, definisco giusto per quanto hanno espresso le due formazioni. Si sono date battaglia, hanno dato tutto per cercare di avere la meglio l’una sull’altra ma credo, per quanto visto, che nessuna delle due avrebbe meritato di prendersi l’intera posta in palio. Peccato per quell’errore grossolano di Davì in occasione del rigore. La cosa positiva che posso trarre da questa partita è aver visto un Grosseto che ha giocato per vincere dal primo all’ultimo minuto". Atos Rigucci afferma che un pensierino ai tre punti lo aveva fatto, dopo l’iniziale vantaggio. Ma resta oltremodo soddisfatto della prestazione dei suoi: "Quando passi in vantaggio è naturale che accarezzi la possibilità di poter portare in fondo il risultato ma alla fine è un punto che accetto molto volentieri perché frutto di una buonissima prestazione, la squadra ha giocato con la grinta giusta contro un avversario tecnicamente superiore e che ha avuto, nella prima parte di gara, due occasioni importanti per passare in vantaggio".

M.B.