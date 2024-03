Interviste. Malotti: "Un grande carattere». Lamioni: "Una squadra piena di valori»

"Esco rammaricato dalla gara di oggi per i due punti persi, ma fortificato dalla prestazione dei miei ragazzi che hanno mostrato carattere, qualità ed impegno. Loro sono stati fantastici e mi hanno regalato emozioni". Questo il parere di mister Roberto Malotti al termine della rocambolesca partita con il Figline. "I ragazzi sono andati oltre gli errori del loro allenatore – prosegue il tecnico – ed hanno rimediato alla grande un match che sembrava perso. La colpa di oggi è soltanto mia perché io conoscevo bene il Figline, squadra fortissima, ma non sono riuscito a contrastarla come avrei dovuto fare".

"Oggi ho visto una squadra che ha creato tante occasioni con qualità e non in maniera confusionaria. Il Grosseto è una squadra forte con giocatori forti che devono migliorare con il lavoro". Poi una riflessione: "Abbiamo commesso errori grossolani che ci sono costati molto, ma la responsabilità è soltanto mia perché non ho preso le contromisure adeguate e non bisogna puntare il dito sul giovane Prati. Dell’arbitro non me ne importa nulla. Ai tifosi della Curva Nord ho detto che i nostri sono ragazzi seri e vanno tenuti stretti per progettare il futuro".

"Il pubblico oggi si deve sentire orgoglioso – ha esordito il patron Gianni Lamioni – per la prestazione straordinaria offerta dai ragazzi perché io ho visto una squadra meravigliosa. Sono stati fantastici: una squadra con valori, sotto tutti i punti di vista, sia per il presente che per il futuro. Tanto di cappello". Poi sulla conduzione arbitrale. "Non sono un complottista

– ha precisato Lamioni –, però tra rigori contro e gol annullati, da tempo, diverse decisioni arbitrali sono state contrarie a noi. Le nostre lamentele le faremo presenti nelle sedi opportune".

"Io penso partita per partita – ha concluso il patron – e tutto può ancora succedere in questo campionato strano dove ci sono ancora tanti scontri diretti". Un po’ di dleusione in casa del Figline è stata espressa dal tecnico Stefano Tronconi: "Fino al 95’ pensavamo di portare via i tre punti".

P.P.