Interviste: Mirco Lipari. "Sono contento del gol realizzato, ma potevamo chiuderla prima»

Mirco Lipari (nella foto) dopo il suo primo gol in maglia bianconera arriva raggiante in sala stampa. Per l’ex Pontedera seconda gara da titolare di fila e un feeling crescente con i compagni. "Sono ovviamente contento del gol che ha chiuso la gara – dice l’esterno d’attacco che ieri indossava la maglia numero 11 -. Era importante a quel punto chiuderla con i nostri avversari che erano sbilanciati". Però il 2-0 sarebbe potuto arrivare prima. "Potevamo effettivamente fare meglio in un altre occasioni che abbiamo creato e potevamo quindi chiuderla prima per non rischiare nulla in fondo. Ma siamo contenti così: stiamo lavorando tanto e miglioreremo anche in questo aspetto. Troppo altruismo in alcune occasioni? Mi piace far fare gol ai compagni, sto bene e sono contento di essere qui. Mi hanno accolto bene. Il gol è solo una conseguenza dopo che già ad Orvieto l’avevo sfiorato e stavolta finalmente l’ho trovato". Ora testa allo Scandicci. "Stiamo bene fisicamente e non ci spaventa il turno infrasettimanale. Godiamoci la vittoria e pensiamo allo Scandicci. Il rosso? Ci sono state occasioni prima dell’espulsione, poi è ovvio che per loro è stato più difficile. Ma credo che stavamo facendo bene anche nella prima mezzora. I passi in avanti si vedono e percepiamo che stiamo crescendo". Infine sulla motivazioni che l’hanno spinto a vestire i bianconero. "E’ stata una scelta mia: a fine mercato è vero ma non è stati un ripiego. Ho scelto di venire a Siena senza pensare alla categoria. Importante trovarsi bene e percepire fiducia del mister e della società. È la prima volta che gioco in D – conclude -. Mi sembra un campionato tosto ma ce la stiamo giocando con tutti"