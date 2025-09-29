Interviste: mister Barontini. "Che peccato! La partita si era messa bene»

Amarezza nel post-partita in casa Poggibonsi, come traspare dalle parole dell’allenatore Federico Barontini: "Non sono per niente soddisfatto, non abbiamo saputo gestire un gol di vantaggio con un uomo in più, e questro mi rammarica molto. Abbiamo disputato un buon primo tempo – puntualizza il tecnico – giocando con discreta personalità, riuscendo a passare in vantaggio dopo essere rimasti in superiorità numerica, l’occasione migliore per poter conquistare la prima vittoria in campionato. Purtroppo però non è andata così, nella ripresa il GhiviBorgo ci ha messo sotto pressione e non posso certo dire che non abbia meritato il pari. E’ un vero peccato, la partita si era messa decisamente bene ma, ripeto, ci è mancato qualcosa per sapere gestire un vantaggio che per noi era fondamentale". Ma come se lo spiega? "Probabilmente c’è l’ansia del risultato, tanta attesa per centrare un successo che non arriva, del resto questo è un gruppo giovane e tutto nuovo, indubbiamente c’è da lavorare ancora tanto". Quello visto a Ghivizzano è infatti un Poggibonsi dai due volti, a tratti con buone giocate ma che poi ha finito per farsi rimontare da un GhiviBorgo in dieci che, seppure giovane, ha mostrato già un buon amalgama, quello che forse manca ai giallorossi, che devono ritrovarsi in fretta per non peggiorare ulteriormente una situazione che sta diventando piuttosto delicata.