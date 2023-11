Interviste. Pacini: "Dobbiamo svegliarci». Calderini pensa positivo

"Sappiamo di avere dei limiti e conosciamo le difficoltà di questa stagione, ma dobbiamo svegliarci", dice il portiere Francesco Pacini. Mister Calderini preferisce invece guardare il bicchiere mezzo pieno: "È un pareggio che dà comunque continuità al nostro cammino". Queste in sintesi le valutazioni del dopo gara, da parte del numero 1 dei Leoni, anche ieri decisivo in tre circostanze, e del tecnico. Pacini, da sempre, è il ritratto del parlar chiaro... "A conti fatti lo 0-0 con il Vivi Altotevere Sansepolcro è un punto guadagnato, perché nella ripresa in pratica non abbiamo tirato in porta. Invece bisogna segnare, esprimendoci con il giusto spirito combattivo. Solo in tal modo si ottengono risultati. Dobbiamo seguire il nostro allenatore e tutti insieme ne verremo fuori. Usciremo dalla fase di impasse". Mister Calderini dal canto suo si sofferma sugli episodi che non girano dal lato dei giallorossi... "Per Motti mi dispiace, perché avrebbe un gran desiderio di andare in gol, ma si è visto respingere dal palo quel tentativo iniziale. E poi nei suoi riguardi l’arbitro a mio parere ha preso un abbaglio, lasciando correre senza prendere provvedimenti a carico del difensore autore del contatto. Una prova così così..."Ma non ho alcun appunto particolare da muovere al gruppo - osserva Calderini - che tra l’altro si è espresso a mio parere in maniera più convincente rispetto ai 45 minuti di mercoledì con l’Orvietana. Però in quel caso eravamo riusciti a portarci immediatamente in vantaggio e a vincere. La differenza è tutta lì. Purtroppo abbiamo delle difficoltà evidenti di organico. Anche Saccardi è dovuto uscire per infortunio. Speriamo - conclude - che non si tratti di un problema grave". Mercoledì alle 14,30 l’impegno di Coppa Italia di serie D per i Leoni a Livorno, nei sedicesimi.

PaBar